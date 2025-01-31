Президент Республики Сербской поддержал протестующих в Требине

Президент Республики Сербской Милорад Додик выразил сожаление, что не смог присутствовать в Требине и присоединиться к гражданам в их оправданном протесте из-за инцидента, который несколько дней назад встревожил жителей Требине, и не только их, из-за безответственных действий прокуратуры, 31 января сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».