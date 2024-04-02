В Чапаевске суд вынес приговор за жестокое обращение с собакой

Оба подсудимых признали свою вину.Чапаевским городским судом был вынесен приговор по делу о жестоком обращении с животным, причинившему ему страдания и в итоге приведшему к его смерти, в отношении двух местных жителей.
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