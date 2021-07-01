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ВОЗ высоко оценила возможности РФ для борьбы с "черной плесенью"

ВОЗ высоко оценила возможности РФ для борьбы с "черной плесенью"

Global Look Press / Hindustan Times ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков для легких и средних случаев тяжести COVID-19, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "черной плесенью".

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