Развод по-американски: автомобили Ford самостоятельно уедут от должников по автокредиту

Крупнейший американский автоконцерн Ford зарегистрировал патентную заявку на систему, которая позволит автомобилям самостоятельно возвращаться к дилеру или ломбарду в случае невыполнения обязательств по кредиту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии