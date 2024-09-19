Вице-президент Сбера Завьялова: женщины все чаще идут в ИТ-отрасль

Внедрение новых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, расширяет возможности для реализации амбиций женщин в сфере устойчивого развития, отметила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова в рамках сессии "Женщины в экологии: новые горизонты роста" на IV Евразийском женском форуме.