Более 1,4 млн человек стали посетителями Музея Победы в 2023 году

В 2023 году Музей Победы и его филиалы посетили более 1 400 000 человек. Всего же федеральные музеи, как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции по итогам года, в прошлом году посетили 43 миллиона человек.
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