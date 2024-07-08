НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Перенос тепла без затраты энергии невозможен.Это физика.Ее законы пока никто не отменял.По этому вся эта статейка о 1...Как создать в ком...
  • Алексей
    Намутил,ничего не понятно.РЖД придумали нов...
  • Алексей
    Так золой или болтушкой?😁Зола то щелочная,а болтушка кислотная.Окисляет,и подкисление тоже разные процессы.Автор,учи...Секрет пышного цв...

С 8 июля в вашей квартире могут прописать чужих людей без вашего ведома

С 8 июля в вашей квартире могут прописать чужих людей без вашего ведома

С 8 июля в вашей квартире могут прописать чужих людей без вашего ведома Юлия ЧелкановаС каждым днем все больше граждан в России пользуются порталом «Госуслуги» для удобного и быстрого получения государственных услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИС
Инна Сарычева
для чего затруднять жизнь обычных граждан , пользующихся госуслугами ? Сначала доработайте свои нововведения  , а потом обязывайте к использованию &quot; госуслуг &quot; . Откуда у людей столько свободного времени , чтобы всё это отслеживать ? Лучше не внедряйте глупости как новации , если бездельникам-мошенникам дают возможности гадить гражданам . Или пусть ИИ отслеживает ваши внедрения , когда гражданам грозит опасность внедрения посторонних граждан через прописку на их жильё . Когда государство , наконец ,поумнеет ?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх