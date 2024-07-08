С 8 июля в вашей квартире могут прописать чужих людей без вашего ведома Юлия ЧелкановаС каждым днем все больше граждан в России пользуются порталом «Госуслуги» для удобного и быстрого получения государственных услуг.
С 8 июля в вашей квартире могут прописать чужих людей без вашего ведома
Комментарии
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ИС
Инна Сарычева
для чего затруднять жизнь обычных граждан , пользующихся госуслугами ? Сначала доработайте свои нововведения , а потом обязывайте к использованию " госуслуг " . Откуда у людей столько свободного времени , чтобы всё это отслеживать ? Лучше не внедряйте глупости как новации , если бездельникам-мошенникам дают возможности гадить гражданам . Или пусть ИИ отслеживает ваши внедрения , когда гражданам грозит опасность внедрения посторонних граждан через прописку на их жильё . Когда государство , наконец ,поумнеет ?
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