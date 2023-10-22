Боец Дудакова хотела порадовать русскоязычных фанатов на UFC 294 в Абу-Даби

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Дудакова, победившая американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби, объяснила свое решение выйти на бой под песню исполнителя SHAMAN "Я русский".
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