Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Старый
    Не нравится. Сиди на французской сторонеФранцуз побывал в...
  • Наталья Романенко
    Только зря переводят ракеты, не мешает совмещать учения с практикойРоссия запустила ...
  • Николай Галыгин
    Враньё какое-тоФранцуз побывал в...

Названо условие отставки Зеленского

Названо условие отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский покинет пост лидера страны в случае, если США осуществят глобальный пересмотр своего внешнеполитического курса, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Он и так в отставке, срок его закончился!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх