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Царьград

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Не понравилась правда. Вице-президент США Венс предупредил Европу о не лучших временах

Не понравилась правда. Вице-президент США Венс предупредил Европу о не лучших временах

Заокеанский политик рассказал о том, что ждёт европейские страны, если он перестанут слушать хозяина Белого дома.

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