Собянин: Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Каждый пятый соискатель старше 50 лет Согласно сообщению мэра Сергея Собянина в его канале в Telegram, более 70 тысяч жителей Москвы уже воспользовались сервисом занятости города для прохождения профориентации и разработки карьерной стратегии.
Каждый пятый соискатель старше 50 лет Согласно сообщению мэра Сергея Собянина в его канале в Telegram, более 70 тысяч жителей Москвы уже воспользовались сервисом занятости города для прохождения профориентации и разработки карьерной стратегии.
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