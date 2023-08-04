Вестник Бабушкинского района

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Собянин: Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Собянин: Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Каждый пятый соискатель старше 50 лет Согласно сообщению мэра Сергея Собянина в его канале в Telegram, более 70 тысяч жителей Москвы уже воспользовались сервисом занятости города для прохождения профориентации и разработки карьерной стратегии.

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