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Ключевые члены администрации президента Южной Кореи подали в отставку

Ключевые члены администрации президента Южной Кореи подали в отставку

Политический кризис в Южной Корее, который продлился всего несколько часов, может дорого обойтись как его инициатору – президенту страны Юн Сок Ёлю, так и членам его администрации.

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