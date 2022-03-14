Закон и Порядок

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В Ливии согласились заменить российскую нефть в Европе

В Ливии согласились заменить российскую нефть в Европе

В Ливии согласились заменить российскую нефть в Европе, но для этого потребуется пять лет. Доказанные залежи в Ливии составляют примерно 5,1 млрд.

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