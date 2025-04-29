Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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В мае изменится расписание поездов от станций Бескудниково и Дегунино

В связи с развитием инфраструктуры на станции Беговая и строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская в мае изменится расписание некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений и первого маршрута Московских центральных диаметров.

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