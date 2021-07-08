Происшествия

5 подписчиков

Приморский край присоединился к акции МВД России «Ромашковое счастье»

Приморский край присоединился к Всероссийской акции МВД России «Ромашковое счастье», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх