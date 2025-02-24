В Тверской области состоится конкурс молодежных эколого-просветительских проектов

Тверская областная Общественная палата совместно с Лабораторией инновационных образовательных методик для юристов юрфака ТвГУ анонсировали проведение VIII ежегодного регионального соревнования молодёжных социально значимых проектов под названием «Актуальные аспекты формирования экологической грамотности подрастающего поколения».
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