«Спасаются в коконе и на военных базах». Политолог не исключает серию нападений и даже убийств трампистов в канун выборов

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые назначены на 3 ноября 2026 года, в недрах протрампистского движения MAGA (Make America Great Again) наблюдается раздрай, а окружение и семья Дональда Трампа пытаются обезопасить себя от контактов с враждебной средой.
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