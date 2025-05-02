Захарова ответила на слова Трампа о том, кто победил во Второй мировой войне

После заявлений президента США Дональда Трампа о победе Штатов во Второй Мировой войне официальный представитель МИД Мария Захарова вспомнила слова занимавшего тогда пост американского главы Теодора Рузвельта, который восхищался советскими солдатами.
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