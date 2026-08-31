«Наш первый контакт был сложным»: Милана Бру о съемках с Матвеем Лыковым

Звезда сериала «История его служанки» дала эксклюзивное интервью «Каравану историй». Милана Бру Р. СаркисянИсполнительница главной роли в сериале «История его служанки» Милана Бру дала эксклюзивное интервью журналу «Караван историй», где откровенно рассказала о работе с партнером по съемочной площадке Матвеем Лыковым.
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