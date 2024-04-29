Выбор продуктов для праздничного стола: чему следует уделить максимум внимания

В преддверии пасхальных праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предупреждает потребителей о риске продажи неподходящих продуктов питания в несанкционированных местах (улицах, багажниках автомобилей и т.
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