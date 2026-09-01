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Новости Тамбова

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Жителя Моршанска обязали выплатить 465 тысяч рублей за ущерб Цне

Жителя Моршанска обязали выплатить 465 тысяч рублей за ущерб Цне

Происшествия, сегодня, 11:02 Фото: прокуратура региона Читайте также: В Тамбов вернули школьные маршруты и пообещали добавить автобусы Канализационные стоки продолжают течь в Студенец Как минимум 11 школ Тамбова и области не откроются 1 сентября Восстановление водных биологических ресурсов на повреждённом участке реки может занять до девяти лет.

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