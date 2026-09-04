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Новости для Фанов

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Битлз: рок-группа или всё-таки поп-явление?

Битлз: рок-группа или всё-таки поп-явление?

Споры о музыкальной природе The Beatles не утихают до сих пор. Одни называют их величайшей рок-группой в истории, другие презрительно цедят слово «попса».

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