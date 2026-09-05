Bitcoin растет, но ралли слишком сильно зависит от фьючерсов

3 сентября Bitcoin совершил резкий рывок: цена поднялась примерно с $77 313 до $81 259, прибавив 5,1%.
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