Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил перспективы модернизации парка общественного транспорта в Новосибирске.
За два года в Новосибирске обновят весь парк троллейбусов и автобусов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
rМ
ruslava Митькина
Сделайте ревизию маршрутов и времени их прохождения, создайте скоростные маршруты из новостроек хотя бы до метро, наведите порядок в соблюдении графиков по маршрутам автобусов, благоустройте автобусные остановки и постройте6 их, где они отсутствуют, восстановите скамейки на существующих, одним словом спустите свои администрации с небес на землю!!!!!!!!!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии