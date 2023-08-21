За два года в Новосибирске обновят весь парк троллейбусов и автобусов

rМ

ruslava Митькина

Сделайте ревизию маршрутов и времени их прохождения, создайте скоростные маршруты из новостроек хотя бы до метро, наведите порядок в соблюдении графиков по маршрутам автобусов, благоустройте автобусные остановки и постройте6 их, где они отсутствуют, восстановите скамейки на существующих, одним словом спустите свои администрации с небес на землю!!!!!!!!!