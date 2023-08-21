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За два года в Новосибирске обновят весь парк троллейбусов и автобусов

За два года в Новосибирске обновят весь парк троллейбусов и автобусов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил перспективы модернизации парка общественного транспорта в Новосибирске.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сделайте ревизию маршрутов и времени их прохождения, создайте скоростные маршруты из новостроек хотя бы до метро, наведите порядок в соблюдении графиков по маршрутам автобусов, благоустройте автобусные остановки и постройте6 их, где они отсутствуют, восстановите скамейки на существующих,  одним словом спустите свои администрации с небес на землю!!!!!!!!!
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