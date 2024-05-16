Си Цзиньпин считает отношения России и Китая эталоном для крупных держав

М

Мария

Очень приятное впечатление производит тов. Си. Никакой спеси, надменности, как у западных политиков. Очень доброжелательное выражение лица. И в то же время никакого пресмыкательства. Одарённый политик, как и наш Президент. Достойные партнёры.