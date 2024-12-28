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Зачем они все бегут от "сладкой жизни"на Украине?

Зачем они все бегут от "сладкой жизни"на Украине?

А хотят ли хохлы русскими стать? Виктор Анисимов В последнее время часто можно читать о том что на украине живут в основном типа русские люди, только они сказать об этом боятся.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Та не нужны они москалям-то , еще еднатся с ними -идиотами отмороженными .Пусть и не мечтают
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4 час.
Семен Демин
Бегут потому, что жизнь там не сладкая.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Сейчас они и нашу сладкую, по их понятиям, жизнь превратят в несладкую...
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4 час.

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