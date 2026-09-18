Атомную подлодку USS Baltimore адаптируют для секретных подводных спецопераций Американская атомная многоцелевая подлодка USS Baltimore (SSN 812) может стать спе.
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