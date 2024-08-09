Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ после Олимпиады проведет пресс-конференцию. Ромасенко нет в списке участников

Пресс-конференция Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ пройдет 12 августа в Москве. На ней выступят участники Олимпиады в Париже Алексей Коровашков и Захар Петров, призер Игр-2012 Иван Штыль, главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод, глава ВФГБК Евгений Архипов и генсекретарь организации Елена Исхакова.