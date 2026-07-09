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Аргументы недели

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Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 95 млн рублей

Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 95 млн рублей

В Центральном районе Санкт-Петербурга пожилой мужчина стал жертвой телефонных аферистов. За несколько недель он передал злоумышленникам свыше 95 миллионов рублей наличными и золотыми слитками.

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Комментарии
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Ирина Тютюгина
Либо заметка бред. Либо это подпольный &quot;миллионер Корейко&quot;. &quot;От трудов праведных не наживёшь палат каменных» — русская пословица. Значит было из-за чего бояться &quot;органов&quot;. В гробу карманов нет. А говорят, что в России пенсионеры последний хрен без соли доедают. А тут 95 млн.
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