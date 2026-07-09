Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 95 млн рублей

Ирина Тютюгина

Либо заметка бред. Либо это подпольный "миллионер Корейко". "От трудов праведных не наживёшь палат каменных» — русская пословица. Значит было из-за чего бояться "органов". В гробу карманов нет. А говорят, что в России пенсионеры последний хрен без соли доедают. А тут 95 млн.