Страна У: Вперёд, к Козьему болоту – вместе с Джорджем!

В Верховной раде инициировали законопроект об установке в столице памятника Джорджу Вашингтону. Разместить его планируют на месте снесённого монумента Николаю Федоровичу Ватутину, который руководил 1-м Украинским фронтом, освободившим Киев от немецко-фашистских захватчиков.