В Британии закон о точном разведении внесли на согласование в парламент

Правила, необходимые для реализации закона о точной селекции растений от 2023 года в Великобритании, уже внесены в парламент и будут рассмотрены в обеих палатах, 19 марта сообщается на онлайн-платформе новостей сельского хозяйства AgroPages.
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