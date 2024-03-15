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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван Дейк о том, почему стал лучше в этом сезоне: «Я прибавил во владении мячом и в защите, ответственность капитана помогла. Уверенность – важный фактор»

«В этом сезоне я чувствую себя очень комфортно во всех аспектах игры. Очевидно, уверенность является важным фактором, но в целом я думаю, что сильно прибавил во владении мячом.

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