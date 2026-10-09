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Моллы

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Экс-совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Костыгина отправили под домашний арест до 6 декабря

Экс-совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Костыгина отправили под домашний арест до 6 декабря

По данным «Фонтанки», следствие считает, что в 2017 году он заключил от имени «Юлмарта» договор поставки электроники, скрыв финансовое положение компании, и товар не оплатили.

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