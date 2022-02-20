Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алевтина Нещебная
    МАРИЯ ЗАХАРОВА ДА ОНИ ДАЖЕ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ТОЛКОМ НЕ ЗНАЮТ ИСКОВЕРКАЛИ ЕГО ДО НЕ УЗНАВАЕМОСТИ  ИМ НАДО САДИТЬСЯ ...«Читайте и учите ...
  • Алевтина Нещебная
    МОЛОДЕЦ БОРСОЛАНУ ПРАВИЛЬНО ЭТИМ АМЕРИКОСАМ ОТВЕТИЛ НУ КРУГОМ ЭТИ ФАШИСТЫ ЛЕЗУТ  А ТО БРАЗИЛИЯ НЕ ЗНАЕТ ЧТО  ИМ ДЕЛАТ...TRT World: США на...
  • Анатолий Селиванов
    уебки бандеровские - поймают и накажут этих ублюдков - никуда с земного шарика не денутся...................Луганские правоох...

Разведка стоит на ушах: Баранец указал на страх США из-за российского гиперзвука

Разведка стоит на ушах: Баранец указал на страх США из-за российского гиперзвука

США признают сильное отставание от российского оружия в области гиперзвука. Недавние учения продемонстрировали всему миру мощь российской армии, с которой Западу лучше не шутить, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх