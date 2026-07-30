Гонщик РСКГ Панфилов: «Может, «Ф-1» стоит подумать об «Игоре Драйв»? Российский автодром готов принять Гран-при хоть в следующем месяце»

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Пилот Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) Леонид Панфилов прокомментировал изменения в календаре «Формулы-1» на фоне конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что серии пригодилась бы « Игора Драйв ».