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Гонщик РСКГ Панфилов: «Может, «Ф-1» стоит подумать об «Игоре Драйв»? Российский автодром готов принять Гран-при хоть в следующем месяце»

Пилот Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) Леонид Панфилов прокомментировал изменения в календаре «Формулы-1» на фоне конфликта на Ближнем Востоке и заявил, что серии пригодилась бы « Игора Драйв ».

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