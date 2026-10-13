Папа Римский Лев XIV перенёс операцию на лёгком

Папа Римский Лев XIV успешно перенёс операцию на лёгком, сообщает служба печати Святого престола. «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями», — приводит сообщение Vatican News.
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