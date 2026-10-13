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Папа Римский Лев XIV перенёс операцию на лёгком

Папа Римский Лев XIV перенёс операцию на лёгком

Папа Римский Лев XIV успешно перенёс операцию на лёгком, сообщает служба печати Святого престола. «Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями», — приводит сообщение Vatican News.

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