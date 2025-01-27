В Курской области рассчитывают пополнить банк земельных участков путем их изъятия

<p style="text-align:justify"><strong>Во время заседания Правительства Курской области врио заместителя губернатора Роман Денисов выступил с докладом о поиске земельных участков, пригодных для строительства жилья обладателям сертификатов.
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