И вот, 2023 год подошел к концу. Можем подвести итог. На основе птиц, увиденных впервые. Это было довольно жирно.
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И вот, 2023 год подошел к концу. Можем подвести итог. На основе птиц, увиденных впервые. Это было довольно жирно.
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