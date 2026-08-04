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Степанов о сходе с дистанции: «Прилетело по телу, плюс топят, из-за этого не можешь вдохнуть, тянут назад, теряешь позицию»

Российский пловец на открытой воде Александр Степанов прокомментировал свое выступление в заплыве 10 км на чемпионате Европы в Париже.

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