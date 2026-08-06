В Африканской конфедерации футбола поддержали Инфантино после встречи ФИФА

Африканская конфедерация футбола (CAF) поддерживала президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который подвергся критике со стороны футбольного сообщества из-за коммерческого проекта.
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