ФМБА: в Энергодаре нет превышений фоновых значений после удара ВСУ по ЗАЭС

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ не выявили в Энергодаре превышений естественных фоновых значений после разрушения украинскими военными поста радиационного контроля Запорожской АЭС.
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