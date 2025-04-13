Заслуженный тренер Семин поддержал идею вернуть пиво на стадионы

Знаменитый тренер и трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева о возобновлении продажи пива на российских футбольных стадионах можно назвать правильной.