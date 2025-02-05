Политика как он...
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Политика как она есть

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В США заявили о вскрытии сотрудниками Маска секретной комнаты USAID

В США заявили о вскрытии сотрудниками Маска секретной комнаты USAID

Сотрудники американского миллиардера Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) вскрыли секретную комнату Агентства США по международному развитию (USAID), с учетом угроз самого предпринимателя о привлечении приставов в случае отказа.

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Комментарии
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Зоя
там столько червей найдут....ой-ой
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