В США заявили о вскрытии сотрудниками Маска секретной комнаты USAID

Сотрудники американского миллиардера Илона Маска из Департамента эффективности государственного управления (DOGE) вскрыли секретную комнату Агентства США по международному развитию (USAID), с учетом угроз самого предпринимателя о привлечении приставов в случае отказа.
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