Исследование: Связь между головными болями и суицидальными мыслями

Датское когортное исследование выявило повышенный риск попыток и завершенных самоубийств у людей с диагнозом «головная боль» Введение Данные когортного анализа, проведенного в Дании, указывают на значительное увеличение риска попыток и завершенных самоубийств среди лиц с различными типами головной боли.