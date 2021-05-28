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Ульяновская область планирует сэкономить 300 млн рублей на замещении коммерческих кредитов

ТАСС, 28 мая. Власти Ульяновской области рассчитывают в 2021 году сэкономить более 300 млн рублей за счет замещения бюджетными кредитами задолженности по ценным бумагам и коммерческим кредитам, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

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