Ульяновская область планирует сэкономить 300 млн рублей на замещении коммерческих кредитов

ТАСС, 28 мая. Власти Ульяновской области рассчитывают в 2021 году сэкономить более 300 млн рублей за счет замещения бюджетными кредитами задолженности по ценным бумагам и коммерческим кредитам, сообщается в пятницу на сайте правительства области.