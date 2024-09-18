В Германии дебютировал электрический пикап Maxus eTerron 9[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд Maxus — это наследник британской фирмы LDV, которая некогда принадлежала Группе ГАЗ, но сохраняла свои английские корни.
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