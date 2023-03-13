Итоги премии «Оскар-2023». Полный список победителей

Список победителей церемонии «Оскар»: Лучший фильм: «Всё везде и сразу» Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер — «Кит» Лучшая женская роль: Мишель Йео — «Всё везде и сразу» Лучший анимационный фильм: «Пиноккио Гильермо дель Торо» Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Кван — «Всё везде и сразу» Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кёртис — «Всё везде и сразу» Лучший документальный полнометражный фильм: «Навальный» Лучший игровой короткометражный фильм: «Прощание по-ирландски» Лучшая операторская работа: Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен» Лучший грим и причёски: «Кит» Лучший дизайн костюмов: Рут Картер — «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» Лучший фильм на иностранном языке: Эдвард Бергер — «На Западном фронте без перемен» Лучший документальный короткометражный фильм: «Заклинатели слонов» Лучший анимационный короткометражный фильм: «Мальчик, крот, лис и лошадь» Лучшая работа художника-постановщика: Кристиан Гольдбек и Эрнестин Хиппер — «На Западном фронте без перемен» Лучшая музыка к фильму: «На Западном фронте без перемен» Лучшие визуальные эффекты: «Аватар 2» Лучший оригинальный сценарий: Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу» Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли — «Женщины говорят» Лучший звук: «Топ Ган 2: Мэверик» Лучшая песня к фильму: Naatu Naatu — «RRR: Рядом ревёт революция»; Лучший монтаж: «Всё везде и сразу» Лучшая режиссура: Дэниэл Шайнерт — «Всё везде и сразу» Источник фото: Gettyimages Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10 .