Дешам продлил контракт с Францией, Хабиб ушел из ММА, санкции Украины против Тимощука, поражение «Реала», Месси – плеймейкер года, рекорд Клэбо и другие новости утра

1. Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года. Под руководством Дидье команда выиграла ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, а также вышла в финал Евро-2016 и ЧМ-2022.
Популярные статьи
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
- «Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 38 лет и будет играть в единственной стране, победившей чемпионов мира. Вот это я понимаю «закончил карьеру». Морган о Криштиану
Свежие комментарии