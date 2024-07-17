Выпущен российский ноутбук на Intel. Еще и дешевый

В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах IntelКазанская группа компаний ICL анонсировала запуск нового бренда OSiO, под которым будет выпускаться потребительская электроника — включая мониторы, ПК, моноблоки и ноутбуки.
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