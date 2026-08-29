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США не раскрыли европейским союзникам подробности визита главы ЦРУ в Москву

США не раскрыли европейским союзникам подробности визита главы ЦРУ в Москву

США не сообщили европейским союзникам детали поездки главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву и его беседы с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным.

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